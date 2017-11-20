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20.11.2017 - 15:11 | | AA

Vagner Love Galatasaray maçında yok

Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love'ın iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Vagner Love Galatasaray maçında yok
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Süper Lig'in 13. haftasında Gatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı oyuncu Vagner Love, iki hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 12. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan turuncu-yeşilli takımın golcü futbolcusunun üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan Vagner Love'un Galatasaray maçına yetişme olasılığı bulunmazken, 33 yaşındaki futbolcu, en az 2 hafta forma giyemeyecek.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 12 maçta fileleri 9 kez havalandırdı.

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