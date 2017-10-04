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04.10.2017 - 14:45 |

Vagner Love'un elektronik sigara keyfi

Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, elektronik sigara içerken çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Vagner Love'un elektronik sigara keyfi
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Geçtiğimiz sezon attığı 21 golle Süper Lig'in en skorer ismi olan ve Alanyaspor'a büyük katkı yapan Vagner Love, bu sezona da hızlı başladı.

7 haftası geride kalan ligde 7 gol atarak Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'la krallık yarışında zirvede yer alan Brezilyalı golcünün keyfi yerinde.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Brezilyalı yıldız, Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği son lig maçında biri röveşatadan olmak üzere 2 defa ağları sarstı.

Öte yandan lige verilen milli ara nedeniyle tatil yapan Love, Instagram hesabından elektronik sigara içerken çektiği fotoğraflarını paylaştı. (Kralspor)

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