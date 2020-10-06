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HaberlerVoleybol Haberleri VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
06.10.2020 - 21:42 | | İSTANBUL (AA) -

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'ya set vermedi: 3-0.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Esat Danzili

VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Ognjenovic (Ayça Aykaç, Haak, Cansu Özbay)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Sude Hacımustafaoğlu, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Elifsu Eriçek, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 25-16, 25-21, 25-22

Süre: 84 dakika (23, 30, 31)

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

 

 

 

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