VakÄ±fbank grubu lider tamamladÄ±!
Voleybolda AXA Sigorta KadÄ±nlar Kupa Voley A Grubu'nda oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ maÃ§Ä± da kazanan VakÄ±fbank, grubunu lider bitirdi.Â
Voleybolda AXA Sigorta KadÄ±nlar Kupa Voley A Grubu'nda oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ maÃ§Ä± da kazanan VakÄ±fbank, grubunu lider bitirdi.Â
A Grubu maÃ§larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan TVF BaÅŸkent Voleybol Salonu'nda son maÃ§lar oynandÄ±.Â
GÃ¼nÃ¼n ilk maÃ§Ä±nda VakÄ±fbank, NilÃ¼fer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 maÄŸlup etti.Â
GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda ise PTT, Ä°lbank'Ä± 25-14, 25-22 ve 35-33'lÃ¼k setlerle 3-0 yendi.
G.Saray Ã§eyrek finalde
D Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 YeÅŸilyurt'u 3-0 maÄŸlup etti.Â
Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakada sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, rakibine 25-16, 25-15 ve 25-19'luk setlerle Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±.Â
Bu sonuÃ§la Galatasaray HDI Sigorta, grupta 2. galibiyetini aldÄ±. Sistem9 YeÅŸilyurt ise 2. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.
D Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile ikinci sÄ±rada yer alan Ã‡an GenÃ§lik Kalespor, Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.
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