VakıfBank ikinci etaba galibiyetle başladı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. Ayak ilk maçında ev sahibi LKS Commercecon Lodz'u 21-25, 19-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, gruptaki liderliğini sürdürdü. Lodz Spor Arena'da karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada VakıfBank, 6-4 geriye düştüğü ilk sette hücum performansıyla 9-1'lik seri yakaladı ve 13-7 öne geçti. Setin devamında etkili hücumlarını sürdüren sarı-siyahlılar, ilk seti 25-21 almayı başardı.

Maçın en değerli oyuncusu Maja Ognjenovic seçildi

Baştan sona çekişmeli geçen ikinci sette skor 17-17'yken 3-0'lık seri yakalayan VakıfBank, bu üstünlüğünü korudu ve seti 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. LKS Commercecon Lodz'un üçüncü sette karşılaşmaya geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak grupta dörtte dört yaptı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise sarı-siyahlılar'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi. VakıfBank, C Grubu'ndaki beşinci maçında yarın TSİ 20:00'de Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yle karşı karşıya gelecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

LODZ-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Alexey Pashkevich (Rusya)

LODZ: Lazovic 12, Alagierska 4, Zaroslinska 9, Wojcik 6, Ninkovic 6, Bongaerts 4, Saad (L), Strasz, Kalandadze 5, Pacak

VAKIFBANK: Milena 10, Maja 4, Gabi 10, Zehra 9, Haak 21, Michelle 12, Ayça (L), Gözde 1, Cansu

SETLER: 21-25, 19-25, 20-25

SÜRE: 73 dakika (25', 24', 24')