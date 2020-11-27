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27.11.2020 - 01:12 |

VakıfBank ilk maçları namağlup tamamladı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Bulgaristan'ın VC Maritza ekibini 3-1 yendi.

VakıfBank ilk maçları namağlup tamamladı!
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Bulgaristan'ın VC Maritza ekibini 3-1 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki üçüncü ve son maçında VC Maritza ile karşılaştı. 

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-9, 25-10, 23-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı. 

Sarı-siyahlılar, C Grubu ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.

VakıfBank ilk maçları namağlup tamamladı

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