VakıfBank ligde 30 maçtır kazanıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren son iki sezonun şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'ne fırtına gibi başladı. Sultanlar Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı.

2 Kasım 2019'dan bu yana ligde oynadığı 30 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 24'ünü 3-0'lık skorla aldı. Sarı-siyahlılar, 30 maçlık galibiyet serisinde toplamda 3.473 sayı üretti. 2020-2021 sezonunda VakıfBank dışında ligde namağlup takım bulunmuyor. 375 gündür yenilmeyen VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde 38 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

İşte VakıfBank'ın 30 maçlık galibiyet serisi:

VakıfBank-Beylikdüzü : 3-0

Nilüfer Bld-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Karayolları: 3-0

Beşiktaş-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Galatasaray: 3-1

Eczacıbaşı-VakıfBank: 0-3

Aydın BŞB-VakıfBank: 1-3

VakıfBank-PTT: 3-0

THY-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0

VakıfBank-Fenerbahçe: 3-1

Beylikdüzü-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Nilüfer Bld: 3-1

Karayolları-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Beşiktaş: 3-0

Galatasaray-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Eczacıbaşı: 3-0

Karayolları-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Aydın BŞB: 3-0

THY-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Galatasaray: 3-0

Beylikdüzü-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0

Beşiktaş-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Kuzeyboru: 3-1

VakıfBank-Fenerbahçe: 3-0

Eczacıbaşı-VakıfBank: 2-3

VakıfBank-Nilüfer Bld: 3-0

PTT-VakıfBank: 0-3

VakıfBank-Çan Gençlik Kale: 3-0