VakıfBank ligde 30 maçtır kazanıyor
Sultanlar Ligi'nde 13'te 13 yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı. 2 Kasım 2019'dan bu yana ligde oynadığı 30 karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, bu maçların 24'ünü 3-0'lık skorla aldı. Beş mücadeleyi 3-1, bir maçı da 3-2 alan VakıfBank, 30 maçta rakiplerine sadece yedi set verdi. 375 gündür yenilmeyen sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde 38 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren son iki sezonun şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'ne fırtına gibi başladı. Sultanlar Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı.
2 Kasım 2019'dan bu yana ligde oynadığı 30 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 24'ünü 3-0'lık skorla aldı. Sarı-siyahlılar, 30 maçlık galibiyet serisinde toplamda 3.473 sayı üretti. 2020-2021 sezonunda VakıfBank dışında ligde namağlup takım bulunmuyor. 375 gündür yenilmeyen VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde 38 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
İşte VakıfBank'ın 30 maçlık galibiyet serisi:
VakıfBank-Beylikdüzü : 3-0
Nilüfer Bld-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Karayolları: 3-0
Beşiktaş-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Galatasaray: 3-1
Eczacıbaşı-VakıfBank: 0-3
Aydın BŞB-VakıfBank: 1-3
VakıfBank-PTT: 3-0
THY-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0
VakıfBank-Fenerbahçe: 3-1
Beylikdüzü-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Nilüfer Bld: 3-1
Karayolları-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Beşiktaş: 3-0
Galatasaray-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Eczacıbaşı: 3-0
Karayolları-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Aydın BŞB: 3-0
THY-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Galatasaray: 3-0
Beylikdüzü-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0
Beşiktaş-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Kuzeyboru: 3-1
VakıfBank-Fenerbahçe: 3-0
Eczacıbaşı-VakıfBank: 2-3
VakıfBank-Nilüfer Bld: 3-0
PTT-VakıfBank: 0-3
VakıfBank-Çan Gençlik Kale: 3-0