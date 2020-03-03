MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı
03.03.2020 - 21:19 |

VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 13-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, çeyrek finalin rövanşında Dinamo Moskova'yı 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı

 

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 13-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, rövanş öncesi avantajı kaptı. Moskova'daki karşılaşma karşılık sayılarla başlarken, setin devamında üstünlüğü tamamen eline alan sarı-siyahlılar, seti 25-13 aldı. VakıfBank, mücadelenin ilk setinde altı blok sayısıyla oynadı.

Maçın MVP'si Ognjenovic

İlk setteki etkili savunma ve hücum performansını ikinci sete de taşıyan sarı-siyahlılar, seti 25-17 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Dinamo Moskova'ya üçüncü sette de şans tanımayan VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak yarı final için avantajı aldı. VakıfBank'ta süre alan tüm oyuncular sayı üretirken, mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi. Sarı-siyahlılar, çeyrek finalin rövanşında Dinamo Moskova'yı 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

DİNAMO MOSKOVA-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Sports Palace Dinamo

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

DİNAMO MOSKOVA: Scherban 3, Fetisova 5, Goncharova 17, Havelkova 1, Efimova 3, Carlini, Talysheva (L), Krotkova 9, Lyunbushkina

VAKIFBANK: Ognjenovic 7, Gabi 7, Zehra 7, Haak 21, Michelle 9, Milena 9, Gizem (L)

SETLER: 13-25, 17-25, 17-25

SÜRE: 65 dakika (20', 20', 25')

    Rıza Çalımbay: "Galatasaray maçı finalin de üstünde bir maç"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı

    VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı

    Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli

    Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli

    Trabzonspor - Fenerbahçe (CANLI)

    Trabzonspor - Fenerbahçe (CANLI)

    Ersun Yanal'dan flaş ayrılık açıklaması!

    Ersun Yanal'dan flaş ayrılık açıklaması!

    Sıradaki Haber