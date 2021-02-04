VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci Ayak 6'ncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup lider oldu ve çeyrek finale yükseldi.
Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
SALON: Lodz Spor Arena
HAKEMLER: Alexey Pashkevich, Alexandros Mylonakis
VAKIFBANK: Milena 17, Maja 4, Meliha 6, Zehra 14, Haak 24, Michelle 15, Ayça (L), Cansu, Gözde 1, Gabi
MARİTZA PLOVDİV: Usheva 4, Paskova 15, Kamenova 1, Aguilera 6, Barakova 2, Milanova 7, Todorova (L), Chausheva 15, Drumeva, Dudova
SETLER: 25-11, 25-20, 25-27, 25-14
SÜRE: 89 dakika (20, 23, 27, 19)