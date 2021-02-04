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04.02.2021 - 23:17 | | AA

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci Ayak 6'ncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup lider oldu ve çeyrek finale yükseldi.

Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

VakıfBank, Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Alexey Pashkevich, Alexandros Mylonakis

VAKIFBANK: Milena 17, Maja 4, Meliha 6, Zehra 14, Haak 24, Michelle 15, Ayça (L), Cansu, Gözde 1, Gabi

MARİTZA PLOVDİV: Usheva 4, Paskova 15, Kamenova 1, Aguilera 6, Barakova 2, Milanova 7, Todorova (L), Chausheva 15, Drumeva, Dudova

SETLER: 25-11, 25-20, 25-27, 25-14

SÜRE: 89 dakika (20, 23, 27, 19)

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