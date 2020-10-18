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18.10.2020 - 15:11 |

VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında 24 Ekim Cumartesi günü derbide Fenerbahçe OPET'i VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı
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Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, ligde sekizde sekiz yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-9 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-20 aldı. 

İlk sette olduğu gibi ikinci sette karşılıklı sayılarla başlarken, teknik molaya VakıfBank 12-7 önde girdi. Mola dönüşü hücumda ritmini bulan sarı-siyahlılar, seti 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-23 kaybeden sarı-siyahlılar, dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve seti 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında 24 Ekim Cumartesi günü derbide Fenerbahçe OPET'i VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-KUZEYBORU: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Maja 7, Gabi 10, Zehra 14, Haak 25, Meliha 7, Kübra 15, Ayça (L), Melis 1, Gözde 1, Tuğba, Michelle 2, Cansu

KUZEYBORU: Ikic 11, Ceren 2, Boskovic 17, Mitchem 13, Sabriye 8, Arelya, Dilek (L), Victoria 2, Humay, Arzum

SETLER: 25-20, 25-15, 23-25, 25-18

SÜRE: 102 dakika (25', 22', 29', 26')

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