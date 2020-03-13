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HaberlerVoleybol Haberleri VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde
13.03.2020 - 00:14 | | İHA

VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 yendiği Dinamo Moskova'yı ikinci maçta da 3-0 mağlup ederek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Dinamo Moskova'yı rövanşta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, set boyunca üstünlüğünü korudu ve ilk seti 25-13 almayı başardı. İlk setteki hücum performansını ikinci sete de taşıyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. 

Şampiyonlar Ligi'ndeki 150'nci galibiyet 
Rus ekibine üçüncü sette de şans tanımayan VakıfBank, seti 25-15 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. Dinamo Moskova önünde CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçına çıkan sarı-siyahlılar, 150'nci galibiyetini elde etti. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın Sırp orta oyuncusu Milena Rasic seçildi. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

Salon: VakıfBank Spor Sarayı 
Hakemler: Lucian-Vasile Nastase, Michail Koutsoulas 
VakıfBank: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, Melis 
Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, Babeshina 
Setler: 25-13, 25-18, 25-15 
Süre: 58 dakika (17', 21', 20') 

VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde

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