VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yedide yedi yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında 18 Ekim Pazar günü Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligde yedide yedi yaptı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-10 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücum performansıyla seti 25-17 aldı.
İlk sette olduğu gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-8 önde geçen VakıfBank, file önündeki etkinliğiyle seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazandı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında 18 Ekim Pazar günü Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
BEŞİKTAŞ-VAKIFBANK: 0-3
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Selçuk Görmen, Metin Korkut
BEŞİKTAŞ: Göknur, Derin 4, Bengisu 1, Seray 7, Rida 14, Sinem, Erce (L), Deniz, Sude 3
VAKIFBANK: Cansu 6, Meliha 9, Melis 9, Gözde 14, Tuğba 11, Milena 14, Gizem (L), Selin
SETLER: 17-25, 13-25, 17-25
SÜRE: 69 dakika (24', 21', 24')