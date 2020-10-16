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16.10.2020 - 16:39 |

VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yedide yedi yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında 18 Ekim Pazar günü Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor
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Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligde yedide yedi yaptı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-10 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücum performansıyla seti 25-17 aldı. 

İlk sette olduğu gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-8 önde geçen VakıfBank, file önündeki etkinliğiyle seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazandı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında 18 Ekim Pazar günü Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

BEŞİKTAŞ-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Selçuk Görmen, Metin Korkut

BEŞİKTAŞ: Göknur, Derin 4, Bengisu 1, Seray 7, Rida 14, Sinem, Erce (L), Deniz, Sude 3

VAKIFBANK: Cansu 6, Meliha 9, Melis 9, Gözde 14, Tuğba 11, Milena 14, Gizem (L), Selin

SETLER: 17-25, 13-25, 17-25

SÜRE: 69 dakika (24', 21', 24')

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