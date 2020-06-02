VakıfBank'ın yeni Genel Menajeri Neslihan Demir Güler

Müzesinde 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, Genel Menajerlik görevine Neslihan Demir Güler'in geldiğini açıkladı. Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-2006 yılları arasında ve 2009-2010 sezonunda sarı-siyahlı formayı giyen Neslihan Demir Güler, 10 yıl sonra bu sefer yönetici olarak VakıfBank ailesine katıldı.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden, “Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-06 ve 2009-10 sezonlarında kulübümüzün formasını giyen Türk voleybolun efsane oyuncularından 'Demir Leydi' lakaplı Neslihan Demir Güler, VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'ın Genel Menajerlik görevine getirilmiştir. VakıfBank ailesi olarak 10 yıl sonra yeniden aramıza katılan Neslihan’ın yeni görevini kutlar, takımımızla nice büyük başarılar ve kupalar kazanmasını dileriz” açıklaması yapıldı.

Neslihan Demir Güler ise ''Tekrar VakıfBank'a aileme, ilk profesyonel olduğum kulübe bambaşka bir görevle geliyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. VakıfBank'tan ayrılalı 10 yıl oldu. O dönemden bugüne her zaman severek takip ettiğim bir Kulüp oldu. Sevdiğim yöneticiler, antrenörler ve oyuncularla çalışacak olmak beni çok mutlu etti. Bu birlikteliğin bizi başarıya daha kolay taşıyacağını düşünüyorum” dedi.

Ayrıca Pelin Yüce Falay’a ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetimine teşekkürlerini ileten Güler, “Burada ayrıca Pelin Abla'nın hakkını vermek zorundayım. Kendisi ayrılmadan önce bana her şeyi hazırladı. Hazır ve güçlü bir takımımız var. Her zaman olduğu gibi tüm kupaların talibi olacağız. İnşallah yönetici olarak da Kulübüme elimden gelen yardımı yapıp, tüm kupaları kaldırırız. Bu süreçte bana destek olan Pelin Abla’ya, beni bu göreve layık gören Başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih ve kulübümüz Yonetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” dedi.





Neslihan Demir Güler kimdir?

1983 Eskişehir doğumlu Neslihan Demir Güler, voleybola Eskişehir DSİ'de başladı. 1997 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde transfer oldu.

Yeşilyurt'un ardından VakıfBank Güneş Sigorta, CV Tenerife, Eczacıbaşı VitrA ve Galatasaray takımlarında forma giyen Neslihan Demir Güler, 20 yıllık sporculuk kariyerinde çok önemli başarılar elde etti. Neslihan kulüpler düzeyinde, 2003-04 sezonunda Top Teams Kupası, 2008 yılında İspanya Süper Kupası, 2004-05 ve 2011-12 sezonlarında Türkiye Ligi, 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Türkiye Kupası, 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye Süper Kupası, 2015 ve 2016 yıllarında FIVB Dünya Kulüpler, 2014-15 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

A Milli Takımın kadrosunda birçok kez yer alan Neslihan Demir Güler, Milli Takımlar ile 2003’te Avrupa Şampiyonası ikinciliği, 2005'te Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 2009'da Akdeniz Oyunları ikinciliği, 2009 ve 2011'de Avrupa Ligi ikinciliği, 2010’da Avrupa Ligi üçüncülüğü, 2011'de Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü, 2012'de FIVB Grand Prix üçüncülüğü ve 2013'te Akdeniz Oyunları ikinciliği elde etti.

Sporculuğunun ardından Türkiye Voleybol Federasyonu'nda danışmanlık görevini yürüttü.

VakıfBank Spor Kulübü