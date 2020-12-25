VakıfBank’ta yeni teknoloji

VakıfBank Spor Kulübü, dünyanın en büyük spor kulüplerinin kullandığı GPS Sporcu Performans İzleme Teknolojisi’ni VakıfBank Spor Sarayı’na kurdu. VakıfBank teknik ekibi, bu teknolojiyle sporcularının antrenman ve maçlardaki her anını kaydediyor. Giyilebilir çipler sayesinde sporcuların sıçrama, hız, hızlanma gibi tüm hareketleri kayıt altına alınabilirken, salonda bulunan sensörler ile alınan verilerin özel bir yazılımla anlamlandırılması sayesinde sporcuların idman performansları ölçülüyor ve maçlardaki verimlilik kontrol edilebiliyor.