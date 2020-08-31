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HaberlerVoleybol Haberleri VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı
31.08.2020 - 16:42 |

VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı

Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan kulübü' olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada kreatif içerikleriyle ezber bozmaya devam ediyor.

VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı
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Sarı siyahlı kulüp, 10 gün önce resmi Instagram (@vakifbanksk) hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunuyla (VolleyInsta) fark yarattı. Tamamen Instagram’ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta tam 166 bin oy kullandı. Önce takımların kadrolarını oylarıyla belirleyen takipçiler, ardından destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdılar.

Son olarak takipçiler, takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için kıyasıya bir rekabete girişti. Sonunda kazanan Fair-Play oldu ve mücadele berabere sonuçlandı.

VakıfBanktan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı

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