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10.03.2020 - 16:56 |

Vakkoroma liderliğe yerleşti

Marmaris Yat Kulübü’nün 6 ayak üzerinden organize ettiği 2020 Kış Trofesi’nin hafta sonu gerçekleşen 4’üncü yarışında Vakkoroma ekibi iki yarışta da birinci sırada finiş görürken şampiyonada liderliğe yükseldi.

Vakkoroma liderliğe yerleşti

Şampiyonanın daha önce yapılan 3 ayağında da birinci ikinci sırada finiş gören Vakkoroma ekibinin hedefi 2020 Kış Trofesini şampiyon olarak tamamlamak. Bu konuda oldukça mütevazi konuşan ekibin şefi Cem Hakko ise iyi bir ekip oluşturduklarını ve başarının böyle geldiğini söyledi…

 

 

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