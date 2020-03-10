Valencia Atalanta maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve kadrolar

Valencia Atalanta maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin iki maçından biri olan zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte iki takımda son durum...



RB LEIPZIG TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Valencia Atalanta maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Valencia: Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez, Guedes.



Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Ilicic, Pasalic. Valencia



İKİ TAKIMDA SON DURUM

Bergamo'da farklı kaybeden Valencia, sonrasında Real Sociedad'a 3-0 yenilip dibe vurmak üzereydi ama önce Real Betis'i 2-1'le geçtiler, ardından da Alaves deplasmanında 1 puan alarak biraz olsun rahatladılar. Stoperlerden Gabriel Paulista cezalı, Ezequiel Garay sezonu kapattı. Eliaquim Mangala'nın durumu maç saati netleşecek. Sakatlığı sebebiyle Alaves maçını kaçıran forvet Maxi Gomez'in oynaması beklenmiyor. İlk Atalanta maçında görev yapmayan bir diğer forvet Rodrigo geri döndü, maç kadrosunda yerini alacak.

Şampiyonlar Ligi'nin mucize takımı Atalanta ise İtalya'da koronavirüs salgının ciddi boyutlara ulaşması sonucu, 4-1'lik ilk maçtan sonra Serie A'da sadece 1 maça çıkabildi. Lecce deplasmanında 7-2 kazandıkları o maçta 3 gol atan Duvan Zapata ve 1 gol 2 asistle oynayan Josip Ilicic, rövanş maçında TD Gian Piero Gasperini'nin yine en güvendiği isimler olacak.

Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle, İspanya Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine seyircisiz oynanacak.