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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Valencia-Atalanta(CANLI)
10.03.2020 - 22:46 |

Valencia-Atalanta(CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor... Atalanta, 4-1'lik galibiyetin rövaşında İspanya'da Valencia deplasmanına çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu maç seyircisiz olarak oynanıyor.

Valencia-Atalanta(CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor... Atalanta, 4-1'lik galibiyetin rövaşından İspanya'da Valencia deplasmanına çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu maç seyircisiz olarak oynanıyor.

Heyecan dozu yüksek bu karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Valencia-Atalanta(CANLI)

İLK 11'LER

Valencia: Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran Torres; Gameiro, Rodrigo.

Atalanta: Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Ilicic, Pasalic.

Valencia-Atalanta(CANLI)

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