10.03.2020 - 22:46 |
Valencia-Atalanta(CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor... Atalanta, 4-1'lik galibiyetin rövaşında İspanya'da Valencia deplasmanına çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu maç seyircisiz olarak oynanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor... Atalanta, 4-1'lik galibiyetin rövaşından İspanya'da Valencia deplasmanına çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu maç seyircisiz olarak oynanıyor.
Heyecan dozu yüksek bu karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Valencia: Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran Torres; Gameiro, Rodrigo.
Atalanta: Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Ilicic, Pasalic.