29.02.2020 - 17:55 |
Valencia-Real Betis: 2-1
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 26. haftasında Valencia, sahasında Real Betis'i konuk etti. Ev sahibi ekip kritik mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 26. haftasında Valencia, sahasında Real Betis'i konuk etti.
Ev sahibi ekip kritik mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Valencia'ya galibiyeti getiren golleri Kevin Gameiro ve Dani Parejo kaydederken konuk ekibin tek golü Moron'dan geldi.
Valencia bu galibiyetle puanını 41'e çıkararak 7'inci sıraya yükselirken, konuk Real Betis 30 puanda kalarak 13'üncü sırada yer aldı.