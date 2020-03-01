Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Valencia'da Maxi Gomez şoku!
01.03.2020 - 19:43 | | İSTANBUL (AA)

Valencia'da Maxi Gomez şoku!

La Liga ekibinde forma giyen Maxi Gomez, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Valencia'da Maxi Gomez şoku!

 

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia'nın forveti Maxi Gomez, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 hafta forma giyemeyecek.

Valencia Kulübü, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Gomez'in sol ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Real Betis'i 2-1 yendikleri maçta sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Gomez'in gelecek hafta ameliyat edileceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gomez'in sahalara dönüşünün 6 haftayı bulabileceği öne sürüldü. Uruguay Milli Takımı'nda da oynayan Gomez, geçen yıl bir diğer İspanya takımı Celta Vigo'dan Valencia'ya transfer olmuştu.

Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 22 maça çıkan Gomez, 8 gol attı. 

Valenciada Maxi Gomez şoku

 

 

Rıza Çalımbay: "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mert Hakan: Bu sahaya çıktığım için utanıyorum

Mert Hakan: Bu sahaya çıktığım için utanıyorum

İbrahim Üzülmez: Enteresan hakemler var

İbrahim Üzülmez: Enteresan hakemler var

Bülent Uygun: Kazanmamız gereken bir maçtı

Bülent Uygun: Kazanmamız gereken bir maçtı

Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

Sıradaki Haber