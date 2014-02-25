Van der Vaart, Hakan Çalhanoğlu'nun golünü övdü

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg'da forma giyen Hollandalı oyuncu Rafael van der Vaart, Hakan Çalhanoğlu'nun Hamburg-Borussia Dortmund maçında yaklaşık 40 metreden attığı gole ilişkin, ''Sadece şapka çıkarırım. Çok mükemmel ve unutulmaz bir gol. Bunu çok az kaleci çıkarırdı'' dedi.

Vaart, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, maçlarda bundan sonra serbest vuruşları Hakan Çalhanoğlu'na öncelik vereceğini belirterek, ''Kim bu kadar güzel golü serbest vuruştan 40 metreden atarsa maçta her frikiği atma hakkına sahiptir'' ifadesini kullandı. Çalhanoğlu'nun çok mükemmel bir gol attığını vurgulayan Hollandalı futbolcu, ''Buna sadece şapka çıkarırım. Çok mükemmel ve unutulmaz bir gol. Bunu çok az kaleci çıkarırdı'' diye konuştu.

Sakatlığı devam ettiği için son maçları tribünden izleyen Rafael Van Vaart, genellikle serbest vuruşları soldan Çalhanoğlu'nun sağdan da kendisinin kullandığını belirterek, karşılaşmada kimin serbest vuruşu kullanacağı yönünde konuşmaya ihtiyaç duymadıklarını, bunun için göz teması kurmalarının yeterli olduğunu kaydetti. Bu hafta takımla çalışmaya başlayacağını açıklayan Hollandalı futbolcu, hafta sonundaki Werder Bremen maçında forma giyebileceğini bildirdi. Hamburg'un Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup ettiği 22 Şubat'taki maçın 90. dakikasında Çalhanoğlu, yaklaşık 40 metreden gol atmıştı.