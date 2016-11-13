Van Persie tribünden izledi

A Milli Takım’ın Kosova maçını Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie eşiyle birlikte izledi.

Üst seviyede güvenlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye-Kosova maçına gelecek olması nedeniyle kentte ve stat çevresinde gün boyu üst seviyede güvenlik önlemleri alındı. Stadın çevresi bariyerlerle çevrilirken, maçı izlemeye gelenler sıkı bir aramadan geçirildi.

Polisin yanı sıra özel hareket timleri de maçın başlamasına iki saat kalaya kadar görev yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakikada programında değişiklik yapılması üzerine stat çevresindeki güvenlik, rutine döndü.