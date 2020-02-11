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11.02.2020 - 12:09 |

VAR hakemi ‘gözlem’ altına girdi

UEFA’dan yapılan açıklamada hakem gözlemcilerinin, maçın hakemlerinin yanı sıra; VAR hakemlerinin performanslarını da değerlendirmeye başladıkları duyuruldu.

VAR hakemi ‘gözlem’ altına girdi
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Futbolda son dönemin en tartışmalı konularından bir tanesi olan VAR ile ilgili UEFA’nın yeni bir uygulama başlattığı ortaya çıktı. Karşılaşmalarda görev yapan baş hakem ve yardımcı hakemlerin performanslarını değerlendiren gözlemcilik müessesesi, bundan öyle teknolojinin işleyişinden de sorumlu olacak

Hakem kararlarındaki hataları azaltmak için uygulamaya konulan sistem, zaman içinde yanlış uygulandığına yönelik eleştirilere de maruz kalmıştı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yer alan bilgilendirmede, Avrupa futbolunun patronlarının, hakem gözlemcilerine bununla ilgili sorumluluk yüklediği, gözlemcilerin artık VAR hakemlerinin performanslarını da değerlendirmeye aldıkları duyuruldu.

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‘İki hakem daha listeye eklendi’

UEFA Hakem Kurulu Asbaşkanı Hugh Dallas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hakemlerin nasıl maç yönettiğini bilmeye UEFA’nın ihtiyacı var. Gözlemcinin fikirleri çerçevesinde kendisine bir yol haritası çiziyor. Günümüzde artık gözlemcinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ve VAR yardımcı hakemini de değerlendirmeye alması gerekiyor. VAR protokolünün doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Dolayısıyla gözlemcinin değerlendirme listesine, iki hakem daha eklendi” dedi. 

Türkiye’de VAR değerlendirmesi yok

Türkiye’de maçlar için görevlendirilen hakem gözlemcileri, saha içerisindeki hakemlerin performanslarını değerlendiriyor. Gözlemciler, VAR hakemi ve VAR yardımcı hakeminin performansını değerlendirip bununla ilgili rapor tutmuyor.

VAR hakemi ‘gözlem’ altına girdi

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