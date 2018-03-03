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03.03.2018 - 17:43 |

VAR resmen Dünya Kupası'nda kullanılacak...

FIFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda VAR sistemi oybirliğiyle kabul edildi. Video Yardımcı Hakemliği bundan böyle; ofsayt, penaltı, korner gibi bir futbol kuralı haline getirildi.

VAR resmen Dünya Kupası'nda kullanılacak...
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Kadir Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Futbolda oyun kurallarını belirleyen kuruluş olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) bugünkü toplantısından oldukça önemli bir karar çıktı. Birliğin 132. genel kurulu, İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirildi.

Infantino başkanlık etti

FIFA binasında yapılan ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun başkanlık ettiği toplantıda Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak adlandırılan sistemin futbol oyun kurallarına eklenip eklenmemesi oylamaya sunuldu.

Üniversite’nin VAR araştırması

Oylama öncesinde kurul üyelerine Belçika Üniversitesi KU Leuven tarafından 2016 Mart’ından bu yana yürütülen, VAR üzerine araştırmanın sonuçları açıklandı. Yapılan oylama sonucunda VAR sistemi oybirliğiyle kabul edildi.

FIFA regülasyonuna eklenecek

IFAB’ın internet sitesinden ‘Futbolda adalet için tarihi adım’ başlığıyla duyurulan gelişmeye müteakip, video yardımcı hakem uygulamasının bundan böyle futbolun resmen bir parçası olduğu açıklandı. İlgili karar uyarınca VAR sistemi, FIFA’nın oyun kurallarını sıralayan ‘Laws of the game’ isimli regülasyonuna eklenecek ve oyunun değişmez bir parçası olacak.

Dünya Kupası’nda kullanılacak

Yine toplantıdan çıkan karar, önümüzdeki yaz Rusya’da düzenlenecek dev turnuva öncesinde oldukça önemli… Zira VAR sisteminin artık deneme aşamasından çıkarak resmen tanındığı anlamına geliyor ve böylece Dünya Kupası’nda kullanılmasının önünde hiçbir engel kalmıyor. IFAB kararının ardından bu ay sonundaki FIFA Kongresi’nde, sistemin Dünya Kupası’nda kullanılması kararı verilecek.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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