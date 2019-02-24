VAR sıkıntısı

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının ertelenmesinde VAR sistemi de etkili oldu. Hem yoğun rüzgar hem de kar yağışının artarak devam etmesi nedeniyle VAR sisteminin devre dışı kalacağı belirtildi.

Pozisyonları seçmede, kamera açılarının oluşmasında sıkıntı çıkacağı için VAR kullanılamadı. Hakem Halis Özkahya da maçı bu bilgi ışığında başlattı. Ancak hava muhalefetinin yoğunlaşması sebebiyle riskli bir ortam oluştu.

Pozisyonları görmekte zorlanan Özkahya, oyunculara ve kulüplere bu durumu anlattı. Hem sahayı görmede zorluk çeken hakemler hem de VAR sisteminin olmayacağını aktarıp, ertelenmenin daha sağlıklı olacağını iletti. VAR çalışmadığı için ve görüş açısı kötü olduğu için bu kararın alındığının altı çizildi.