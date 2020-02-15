VAR’a ‘itiraz’ hakkı geliyor

CELAL UMUT EREN

Dünyada son yılların en çok konuşulan konusu Video Yardımcı Hakem sisteminde yeni bir döneme giriliyor. İtalya Futbol Federasyonu çok kritik bir karara imza atıyor. Futbolda artan VAR itirazları sonrası kendi içerisinde çözüm arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A ve İtalya Kupası’nda uygulanmak üzere VAR’a itiraz hakkını getiriyor.



Çizme basınında da geniş yer bulan habere göre; federasyonun bir karar aldığı ve tüm takımlara maç içerisinde itiraz hakkı sunmaya hazırlandığı belirtildi. Yapılan çalışmada; 90 dakika içerisinde her takımın sadece bir tane VAR itirazı hakkı olacak.

Böylece takımlar; tartışmalı buldukları pozisyonlar için VAR’da izlenmesini talep edebilecek. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, VAR’ın IFAB kararlarından önce İtalya’da uygulanmaya başlandığını anımsattı. Gravina en büyük amaçlarının Serie A kulüplerinin yaşadığı sıkıntıları gidermek olduğunu ve tartışmaların nihayete ereceğini kaydetti. Bu nedenle alacakları bu kararla alakalı herhangi bir sorun yaşanmayacağı bizzat Başkan Gravina tarafından vurgulandı. Serie A kulüplerinin de bu karara sıcak baktığı ve desteklediği bildirildi.



IFAB ile yapılacak görüşmelerin sonrası olumlu bir geri dönüş alacakları ve yeni sezonda uygulanacağı dile getirildi.

David Beckham'ın Amerika Macerası