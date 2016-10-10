Türkiye Futbol Direktörü, İzlanda mağlubiyeti sonucu ortaya çıkan puan durumuna karşın asla pes etmeyeceklerini belirtti. Güzel bir tablo olmadığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, “Ama vazgeçmemek lazım. Avantajımız kayıp, kredimiz azalıyor” dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, oyunu tam oturtmuşken yedikleri golün sonucu etkilediğini söyledi.

İyi bir oyun planı kurduklarını ancak basit gollerin acısını çektiklerini belirten Terim, “İlk 15 dakikadan sonra ve gole kadarki bölümde oyunu oturttuk. Golden sonra iyi değildik. Ancak çabuk oyuncularla, onlar topu kaldırdıkça biz yere indirmeyi düşündük. Ama biz öyle goller yiyoruz ki... Defansın arasına sarkmaları ve bunun gibi pozisyonlarda oyuncularımız başarılılardı. İzlanda gibi takımlara bu havalarda 2-0 geriye düşerseniz maçı çevirmeniz çok zor. Devreyi 0-0 bitirsek çok şey değişebilirdi” dedi.

‘Geçmiş olsun’

Puan durumunda kötü bir konuma geldiklerini kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, “Sonuçta mağlup olduk. Bize geçmiş olsun, rakibe tebrikler. Bizim savaşımız bitmedi. Bazen geriden geliyoruz. Savaş devam ediyor edecek de... Güzel bir tablo çizecek halimiz yok. Gerçekler de var. 7’ye 2’yiz bu durumda. Ama vazgeçmemek lazım. Avantajımız kayıp, kredimiz azalıyor. Dolayısıyla bunu dikkate alarak asgari puan kaybını geçmememiz gerekiyor. Zoru başarmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan’ın sakatlığının kırılma anı olduğunu dile getiren Fatih Terim, “Akılda Ozan yoktu. Bu havalarda değişiklik tercihlerini erken kullanmak kötü. Ozan sakatlanmasa başka yere kullanacaktım hakkımı. İsmail-Caner değişikliği olabilirdi. Devre arası bir reaksiyon gösteremedim. Mecbur olarak bitime iki dakika kala değişiklik yaptım” diye konuştu.

Şehitlere mesaj

Terim son olarak, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün yaşanan hain terör saldırısında şehit olan asker ve sivil vatandaşlara başsağlığı diledi.

Ay-yıldızlı teknik adam, “Her maç sabahı böyle üzücü şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkesini savunan aslanlar şehit düşüyor. Bunları duyunca insan, biz nelerle uğraşıyoruz da diyor bazen. Bu çocuklara Allah rahmet eylesin, Allah bir daha göstermesin” yorumunu yaptı.

‘Oyunculara da biraz sorun’

Kadro tercihleriyle ilgili konunun çok fazla uzatıldığını belirten Fatih Terim, insani ölçüleri hatırlatıp, “Bazı arkadaşlar güzel bir konu buldu. Milli takım ülkeyi, herkesi ilgilendirir. Ama bir ölçüsü vardır. İnsani ölçülerde, ahlaki konular içerisinde herkes düşüncesini belirtebilir. Dünyanın her tarafından alınan alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke daha yok. Bunlar bize ne kadar zarar verecek zaman gösterecek. Biraz oyunculara da sorun. Sadece bana değil” diye konuştu.