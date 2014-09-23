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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ve İlkay dönüyor!
23.09.2014 - 23:59 | | SKORER - ONUR DİNÇER

Ve İlkay dönüyor!

Bir yılı aşkın süre sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan'ın yarınki Stuttgart maçında sahaya çıkabileceği belirtildi.

Ve İlkay dönüyor!
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Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan sahalara dönüyor. 2013 yazında geçirdiği sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan oyuncunun, takımının yarın Stuttgart ile oynayacağı mücadelede hocasının görev vermesi durumunda oynayabileceği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre bir yıldan fazla bir süre futboldan uzak kalan ve yaklaşık bir ay önce antrenmanlara başlayan 23 yaşındaki oyuncunun Jurgen Klopp'a 'Göreve hazırım' dediği belirtildi. Yüzde yüz iyileşmeden oyuncusunu kullanmayı düşünmeyen deneyimli çalıştırıcının, orta sahadaki sakatların çokluğundan dolayı İlkay'ı Stuttgart maçında oynatmayı düşünmeye başladığı ifade edildi.

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