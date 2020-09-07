Vedat Milor'la Vedat Muriç'in 'çiğ et' sohbeti!

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, ünlü gurme Vedat Milor ile sosyal medya üzerinden ‘et’ sohbetine girdi…

Twitter hesabından bir video paylaşan Milor, “Time gibi dergilerde gastronomi üzerine yazılar yazan arkadaşım Lydia Itoi’nin gönderdiği bir videoyu paylaşmak istiyorum. İspanya’daki Casa Nicolas’tan. İçini nasıl buldunuz?” ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’i etiketledi.

‘LAZİO’YA GİTMENİZİN ASIL SEBEBİ…’

Kosovalı santrfor ise Milor’un bu sorusuna, “Biraz daha çiğ olabilirdi sanki, ne dersiniz?” şeklinde yanıt verdi. İtalyan ekibi Lazio’ya transferi konuşulan golcüye atıfta bulunan Milor bu cevaba karşılık olarak, ”Katılıyorum. Bence Lazio gitmenizin asıl sebebi de her eti kuruyana kadar pişirmemiz” sözlerini paylaştı.

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada büyük etkileşim aldı.