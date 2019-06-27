Vedat Muriç: "2-3 güne belli olacak, düşüneceğim"

Çaykur Rizespor’da kulüp başkanı Hasan Kartal ile Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'den henüz resmi bir bedel almadık"

TRT Spor'a konuşan Başkan Hasan Kartal, Muriç'in transferiyle ilgili olarak, "Transfer için Vedat ile ortak karar vereceğiz. Fenerbahçe'den henüz resmi bir bedel almadık. Takas işlerine benim karar vermem doğru değil. Sportif direktörler ve hocaların işi. Transferde Vedat'a da saygı göstereceğiz. Bizim çocuğumuz sonuçta. Vedat'ın fikrine tabi ki saygı duyarız ama kafamızdaki fiyat olmadan buna karşı çıkarız. Bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç ise, "Ayrılırsam başkanımla helalleşip ayrılmak istiyorum. Kulübümün ve benim menfaatlerim ön planda." dedi.



"2-3 güne belli olacak, düşüneceğim"

Muhabirin "Avrupa'ya mı gitmek istersin yoksa Türkiye'nin büyük takımlarında mı oynamak istersin?" sorusuna golcü yıldız, "2-3 güne belli olacak, düşüneceğim." yantını verdi.