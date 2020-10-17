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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Vedat Muriç forma giydi, Lazio farklı kaydetti!
17.10.2020 - 22:36 |

Vedat Muriç forma giydi, Lazio farklı kaydetti!

Serie A'da Sampdoria, konuk ettiği Lazio’yu 3-0 yendi. Lazio, 4 haftada 2. yenilgisini alarak, lige kötü bir giriş yaptı. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ilk resmi maçına çıktı.

Vedat Muriç forma giydi, Lazio farklı kaydetti!
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Serie A'da son iki sezondur gösterdiği performansla dikkati çeken ve bu sezona da hızlı giriş yapan Atalanta, Napoli deplasmanında farklı mağlup oldu. 

Ligin ilk 3 haftasında rakip ağlara maç başına 4’ten az gol atmayan Atalanta, Napoli karşısında 4 golü bu kez kendi ağlarında gördü. 

Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında Meksikalı Hirving Lozano ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, yine Lozano ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 

30. dakikada Matteo Politano, skoru 3-0 yaparken, 43. dakikada Victor Osimhen maçta Napoli'yi 4-0 öne geçirdi. 

İlk yarıda 4 farklı geriye düşen konuk Atalanta, 69. dakikada Sam Lammers ile tek golünü buldu. 

Napoli, Atalanta'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve puanını 8'e yükselterek, 3. basamağa çıktı. Atalanta da bu sezonki ilk mağlubiyetini Napoli’den aldı. Atalanta, 9 puanla 2. sırada yer aldı. 

Vedat Muriç forma giydi, Lazio farklı kaydetti

Vedat Muric Lazio formasıyla ilk maçına çıktı 

Serie A'da bugün oynanan bir diğer karşılaşmada da Sampdoria, konuk ettiği Lazio’yu 3-0 yendi. Lazio, 4 haftada 2. yenilgisini alarak, lige kötü bir giriş yaptı.

 Lazio'da 59. dakikada Felipe Caicedo'nun yerine oyuna dahil olan yeni transfer Vedat Muriç de İtalyan ekibinde ilk resmi maçına çıktı.

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