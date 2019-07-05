Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti

Dün yaptığı açıklamayla Çaykur Rizespor'da kalacağını belirten Vedat Muriç, bugün takımıyla yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Başkan Hasan Kartal da konuyla ilgili, "Vedat transferi askıya alınmıştır" açıklaması yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

İşte o açıklama:

Oyuncularımız, Vedat Muriç, Mohammed Abarhoun, Montassar Talbi, Mustafa Saymak, Acıbadem Fulya Hastanesinde, Orhan Ovacıklı, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Dario Melnjak ve Samir Ujkani Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.