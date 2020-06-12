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HaberlerFenerbahçe Haberleri Vedat Muriç: "Sessizlik olunca afallıyoruz saha içinde."
12.06.2020 - 23:19 |

Vedat Muriç: "Sessizlik olunca afallıyoruz saha içinde."

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriç: "Sessizlik olunca afallıyoruz saha içinde."
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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

 "2 aylık bir aradan sonra formumuzu tutmaya çalışsak da, zorlandık. İyi bir galibiyet aldık, bizim için moral olacak. Boş sahada oynamak sıkıntılı. İç sahada Fenerbahçe taraftarının her zaman desteğini bildiğimizden, sessizlik olunca afallıyoruz saha içinde."

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