Vedat Muric: 'Türkiye'ye karşı oynamak ilginç olacak'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Muric, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Türkiye maçı için değişik duygular içindeyim. Benim için çok farklı bir deneyim olacak." dedi.

Çifte vatandaşlığa sahip olduğuna dikkati çeken Muric, "Türkiye liginde oynayan biri olarak, Türkiye'ye karşı oynamak değişik olacak. İki taraf da tüm gücünü ortaya koyacak, iyi olanın kazanacağı bir maç olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın, Türkiye Milli Takımı'nda yer almasını da değerlendiren Muric, şunları kaydetti:

"Ahmet'e karşı oynamayı çok isterim. Benim için bu maçı enteresan kılan bir başka nokta da bu. Benim oynayacağım ya da Ahmet'in oynayacağı henüz belli değil tabii ki. Hocalarımız şans verirse karşı karşıya oynama şansına erişeceğiz. Ama o oynarsa çok sevinirim. Çok sevdiğim bir arkadaşımla farklı formalarda karşı karşıya oynamak, hem de milli takımlarımız için oynamak değişik olacak. Güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum."