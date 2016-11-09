MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Vedat Muric: 'Türkiye'ye karşı oynamak ilginç olacak'
09.11.2016 - 10:44 | | AA

Vedat Muric: 'Türkiye'ye karşı oynamak ilginç olacak'

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 Kasım Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Kosova'nın aday kadrosunda bulunan Vedat Muric, milli formayla bu maçta farklı bir heyecan yaşayacak.

Vedat Muric: 'Türkiye'ye karşı oynamak ilginç olacak'
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Muric, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Türkiye maçı için değişik duygular içindeyim. Benim için çok farklı bir deneyim olacak." dedi.

Çifte vatandaşlığa sahip olduğuna dikkati çeken Muric, "Türkiye liginde oynayan biri olarak, Türkiye'ye karşı oynamak değişik olacak. İki taraf da tüm gücünü ortaya koyacak, iyi olanın kazanacağı bir maç olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın, Türkiye Milli Takımı'nda yer almasını da değerlendiren Muric, şunları kaydetti:

"Ahmet'e karşı oynamayı çok isterim. Benim için bu maçı enteresan kılan bir başka nokta da bu. Benim oynayacağım ya da Ahmet'in oynayacağı henüz belli değil tabii ki. Hocalarımız şans verirse karşı karşıya oynama şansına erişeceğiz. Ama o oynarsa çok sevinirim. Çok sevdiğim bir arkadaşımla farklı formalarda karşı karşıya oynamak, hem de milli takımlarımız için oynamak değişik olacak. Güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum."

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber