05.07.2020 - 07:00 |
Vedat Muriç: ‘Zor bir galibiyet aldık’
Süper Lig'de Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriç kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Golcü futbolcu Vedat Muriç, sıcak ve nemli havada zor bir mücadele verdiklerini vurguladı. Muriç, FB TV’de yaptığı konuşmasında, “Zor bir galibiyet aldık. İlk yarı baskılı oynadık, 2 gol bulduk. İkinci yarı ama çok sıcaktı hava, yorgunluk da vardı. İki haftadır kazanıyoruz. Gençlerbirliği maçını da kazanarak Fenerbahçe’nin pes etmeyeceğini göstereceğiz. Fenerbahçe armasını hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.