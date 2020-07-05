Vedat Muriç: ‘Zor bir galibiyet aldık’

Golcü futbolcu Vedat Muriç, sıcak ve nemli havada zor bir mücadele verdiklerini vurguladı. Muriç, FB TV’de yaptığı konuşmasında, “Zor bir galibiyet aldık. İlk yarı baskılı oynadık, 2 gol bulduk. İkinci yarı ama çok sıcaktı hava, yorgunluk da vardı. İki haftadır kazanıyoruz. Gençlerbirliği maçını da kazanarak Fenerbahçe’nin pes etmeyeceğini göstereceğiz. Fenerbahçe armasını hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.