Vedat Muriç’te zor karar!

SENAD OK

Talipleri çok

Fenerbahçe’yi Vedat Muriç konusunda zor bir karar bekliyor. Napoli ve Lazio’nun gündeminde olan Kosovalı futbolcunun sezon sonu satışı söz konusu. Korona salgını bittikten ve futbolda hayat normale döndükten sonra Roma ekibi resmi teklifini sunacak. 26 yaşına gelen Muriç’in iyi bir bonservis bedeli ile satılması düşünülüyor.

Ucuza giderse!

Dünyada yaşanan ekonomik krizin futbola da etki etmesi yüzünden kulübün 20 milyon Euro beklentisinin karşılanması zor. Oyuncunun elde tutulması halinde bir daha ciddi teklifin gelme ihtimali da ortadan kalkabilir. Ayrıca Muriç ucuza giderse yerini doldurmak da güç olacağı için yönetim nasıl bir yol haritası çizecek merakla bekleniyor.