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26.08.2020 - 19:17 |

Vedat Muriqi kadro dışı! Nedeni…

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, milli arayı maç yapmadan geçecek. Lazio’ya transfer olmak için gün sayan ve kulüpler arasındaki pazarlıkların sonlanmasını bekleyen futbolcu bu arada bir sakatlık da yaşadı.

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Kosova’nın 3 Eylül’de Uluslar Ligi’nde Moldova ve 6 Eylül’de Yunanistan ile yapacağı karşılaşmaların öncesinde aday kadro açıklandı. Milli takımın da yıldızlarından olan Vedat Muriç, belirlenen 22 kişilik listede yer almadı.

‘Fenerbahçe resmen doğruladı’

Kosova Milli Takımı yardımcı antrenörü Muharrem Sahiti futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadroya davet edilmediğini açıkladı. Sahiti yaptığı açıklamada “Vedat’ın sakat olduğuna yönelik Fenerbahçe’den resmi doğrulama aldık” dedi.

‘2-3 hafta sahalardan uzak’

Ülke basınında çıkan haberlerde Vedat Muriqi’nin yokluğunun başka bir takıma transferinden değil, sakat olmasından kaynaklandığı bildirildi. Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku da twitter hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun sarı-lacivertliler ile çıktığı hazırlık maçında sakatlandığını belirterek “Muriqi 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak” diye yazdı.

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