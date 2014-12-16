Veysel, Rizespor yolunda!

Galatasaray'ın borçlarına karşılık Tarık Çamdal ile birlikte Eskişehirspor'a teklif ettiği Veysel Sarı'ya Trabzonspor'dan sonra Rizespor'un da talip olduğu iddia edildi.

Karadeniz ekibinin G.Saray'ın 400 bin euro bonservis ödediği Veysel için 150 bin euro teklif ettiği ayrıca, 1 milyon euro kazanan Veysel'e de yıllık 300 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın 150 bin euro'luk teklifi kabul ettiği ama Veysel Sarı'nın, en kötü ihtimalle 500 bin euro almadan Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini yöneticilere ilettiği öğrenildi.

(Fotospor)