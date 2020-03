Victor Ruiz: İşler kötü gitmeye başladı

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Victor Ruiz, Goal.com'da yer alan konuşmasında Türkiye'deki durumu anlattı.

Liglerin ara verdiğini ve işlerin Türkiye'de de her geçen gün büyüdüğünü aktaran Ruiz, "Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisini oynadık. Soyunma odasındaydık ve her zamanki rutini yaptık. Sonra Antalyaspor maçı için antrenmanlara başladık. Yine her zamanki gibi. Ancak bir anda liglerin durduğu kararı geldi. Biz de şu anda Türkiye'deyiz. İşler her geçen gün büyümeye gidiyor. İtalya ya da İspanya gibi olur mu bilmiyorum ama ciddileşmeye başladı" dedi.

Takım arkadaşlarıyla gündemi takip ettiklerini kaydeden deneyimli futbolcu, "İspanya'dan olduğu için arkadaşlarım sürekli benle takip ediyordu. Açıkçası endişelilerdi. Sonra her ülkede pozitif vakalar başladı. Herkes endişeli olarak izliyor" diye konuştu.

Ailesiyle sürekli irtibatta olduğunu vurgulayan Ruiz, "Ailem İspanya'da şu an ve her gün konuşuyorum. Her şeyle ilgili konuşuyoruz. Onlar da biz de şu anda evde kalmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Şu anda bizde bir şey yok" ifadelerini kullandı.