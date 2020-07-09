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HaberlerBeşiktaş Haberleri Victor Ruiz: "Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz"
09.07.2020 - 23:13 |

Victor Ruiz: "Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklamalarda bulundu.

Victor Ruiz: "Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz"
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklamalarda bulundu.

"Enzo Roco ile çok rahat oynadık, aynı dili konuşuyoruz. Domagoj Vida ile daha çok oynadım ama Roco ile de birbirimize alıştık, iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum."

"Bir kere daha 4. sırayı yakalamıştık, şimdi yeniden aynı yerdeyiz. Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz."

Victor Ruiz: Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz

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