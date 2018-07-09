Vida’ya uyarı cezası geldi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Hırvatistan’ın Rusya’yı elediği karşılaşmanın ardından ‘Yaşasın Ukrayna’ kayıtlı bir video mesajı yayınlayan Domagoj Vida ve Ognjen Vukojevic ile ilgili karar verildi. FIFA , politik mesaj iddiasıyla iki isme soruşturma açtığını duyurmuştu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada iki isimle ilgili kararın verildiği duyuruldu. FIFA Disiplin Komitesi’nin Dünya Kupası yönetmelikleri çerçevesinde aldığı karar uyarınca iki isme uyarı cezası verildiği duyuruldu.

Yine Hırvatistan Futbol Federasyonu, verilen mesajların Dünya Kupası sürecinde kendilerini destekleyen Ukraynalılara cevap mahiyetinde olduğunu belirtti. Vida’nın da eski bir Dinamo Kiev futbolcusu olarak bu yönde bir girişimi olduğu ifade edildi. Hırvatistan ve Rusya Futbol Federasyonları arasındaki iyi ilişkilerin de süreceğine vurgu yapıldı.