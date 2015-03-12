Viera: 3 puandan başka düşüncemiz yok

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hafta sonu sahasında oynayacağı Medicana Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarında futbolcular koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikasının ardından çalışmalar basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Murat Duruer, antrenman öncesinde basın mensuplarına, takım halinde son haftalarda iyi işler yaptıklarını, üç haftadır kaybetmediklerini söyledi.

Çok önemli bir rakiple oynayacaklarını ifade eden Murat Duruer, "Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor'u yenerek iç sahada üzerimizdeki şanssızlığı kırdık. Üç haftadır istikrarlı bir görüntü veriyoruz. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık ve Medicana Sivasspor maçının provasını yaptık. Medicana Sivasspor maçını kazanarak alt sıralardan çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Taraftar ve şehrin desteğiyle üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlandığını ve altı hafta sahalardan uzak kaldığını kaydeden Murat Duruer, "İyi bir rehabilitasyon döneminin ardından takıma döndüm. Takım istikrarlı ve iyi bir görüntü veriyor. İyi bir rekabet ortamı var. Bu nedenle ben de sıranın bana gelmesini sabırla bekliyorum. Hocamız bana şans verdiği zaman iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum" diye konuştu.

Defans oyuncusu Ousmane Viera ise Medicana Sivasspor'un çok iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Alt sıralarda bulunan kulübümüz için çok değerli bir maç. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Çok zor olacağını bilerek hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Fildişi Sahili milli takımı ile Afrika Kupası'nı kazanmasının kariyeri için iyi olduğunu ama bunları artık unuttuğunu kaydeden Viera, "Sadece Çaykur Rizespor'a odaklanmış durumdayım. Sadece Rizespor'un başarısı için çalışıyorum. Bir an önce başarıyı yakalayarak üst sıralara tırmanmak için çalışıyoruz" dedi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.