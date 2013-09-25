Viera: "Drogba'ya geçit yok"

Süper Lig'e 5 maçta 4 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Viera, iyi sonuçlara arkadaşlarıyla birlikte çok sevindiklerini söyledi. Ligin bundan sonraki bölümünde kendilerini zor haftalar beklediğini vurgulayan Viera, şöyle devam etti:



"Galatasaray ile başlayan, Medical Park Antalyaspor ve Beşiktaş ile devam edecek zor maçlar oynayacağız. İlk 5 haftada iyi puan topladık ama zor haftaların bizi beklediğini bilincindeyiz. Süper Lig'in zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden benim daha da öğreneceklerim var. Ligi daha iyi tanımam lazım. Bende bunun için çok çalışıyorum."



"DROGBA BÜYÜK BİR OYUNCU"



Galatasaray maçında ülkesinin vatandaşı Didier Drogba'ya karşı oynayacağını hatırlatan Viera, "Drogba çok büyük bir oyuncu. Bu maçta kendisini yakın markaja alacağım. Biz takım olarak bu maçtan çok iyi bir sonuç almak istiyoruz. Buna da inandık. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



ÇALIMBAY: "RAKİBİ GÖZÜMÜZDE BÜYÜTMEMELİYİZ"



Teknik direktör Rıza Çalımbay ise futbolcularının Galatasaray maçında ürkek oynamalarından korktuğunu vurguarken şunları söyledi:



"Galatasaray maçında golü düşünerek oynamamız gerekiyor. Rakibi gözümüzde büyütmeden, puan veya puanlarla dönmek için oynamalıyız. En büyük düşüncemiz bu. Galatasaray çok iyi bir ekip. Türkiye'yi Şampiyonlar Lig'inde temsil eden ekip. Seyircisi ile bütünleşince çok daha zor olacak. Tek korkum arkadaşlarımın ürkek oynamaları. Galatasaray maçında golü düşünerek oynarsak sıkıntılı olacağını düşünmüyorum. Her şeyin bilincindeyiz."



"FATİH TERİM'İN İSTİFASI MAÇI ETKİLEMEZ"



Galatasaray'da Fatih Terim'in görevinden alınmasının müsabakayı etkilemeyeceğini ifade eden Rıza Çalımbay, açıklamasına şöyle devam etti:



"Fatih Terim'in durumu Galatasaray'ın kendi içindeki sorun olduğu için gelişmeleri bilmiyoruz. Dışarıdan takip ediyoruz. Böyle bir karar birden bire alınmamıştır. Daha önceden konuşulmuştur. Fatih Terim, Galatasaray'a çok şeyler vermiş bir isim. Ayrılmasındaki mutlaka başka sebepler vardır. Hayırlısı olsun. Fatih Terim, Galatasaray'dan iyi şeyler vererek ayrılıyor. En kutsal yer olan milli takıma gidiyor. Milli takımda Fatih Terim çok önemli maçlar bekliyor. Onu çok önemli maçlar bekliyor. İnşallah çok çok başarılı olur."