Viera, Türkiye'de mutlu!

Viera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok takımdan transfer teklifi aldığını ancak kontratına sadık kalmak istediğini belirterek, "Çünkü ben Rize'yi çok seviyorum. Türkiye'de oynamayı çok seviyorum. O yüzden bana gelen transfer tekliflerinin hiçbirine 'evet' demedim" ifadesini kullandı.

Kariyerinin çok iyi olduğunu düşündüğünü dile getiren Viera, "Futbola Romanya'da başlamıştım. Türkiye'de kendi performansımın üzerine bir şeyler katarak gidiyorum. Bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu an gayet çok mutluyum" dedi.

Ousmane Viera, geçen yıl takım olarak lige çok kötü başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Daha sonra güzel oynamaya başladık. Bu yıl yeni sezona çok güzel başladık. Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Teknik ekibimiz çok iyi. Biz burada çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Daha üstüne koymamız gerekiyor. Çok daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü bunu hak ediyoruz" diye konuştu.

Viera, takımdaki futbolcuların gayet kaliteli olduğunu kaydederek, "Bu sezon daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Takımda bu yıl birliktelik var. Hedeflerimize hep birlikte kenetlendik" diyerek sözlerini tamamladı.