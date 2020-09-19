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19.09.2020 - 16:46 |

Villareal - Eibar (CANLI)

La Liga'nın 2. haftasında Villareal evinde Eibar'ı ağırlıyor.

Villareal - Eibar (CANLI)
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İspanya La Liga'da 2. hafta heyecanı başladı. Villareal evinde Eibar'ı konuk ediyor.

Ligin ilk haftasında evinde Huesca'yı ağırlayan Villareal karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı. Konuk ekip Eibar da 10 kişi kaldığı maçta evinde Celta Vigo ile 1'er puanı paylaşmıştı.

Eibar da geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Papa Diop cezası nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak. Ev sahibi Villareal'de ise eksik bir oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Villareal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Pau, Parejo, Gerard, Chukwueze, Paco Alcacer, Coquelin, Moi Gomez, Pedraza

Eibar: Dimitrovic, Bigas, Oliveira, Sergio, Exposito, Rafa Soares, Inui, Kike Garcia, Recio, Rober Correa, Pedo Leon

Villareal - Eibar (CANLI)

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