Villarreal - Sivasspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son olarak La Liga'da Valencia'yı 2-1 yenen Villarreal'de Pervis Estupinan, Dani Parejo ve Gerard Moreno gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Aynı maçta kenardan oyuna dahil olan Francis Coquelin'in ilk 11 başlayıp başlamayacağını maç saati öğreneceğiz. TD Unai Emery'nin en önemli gol silahı kuşkusuz Paco Alcacer olacak. Barcelona'dan fark yedikten sonra Atletico'ya geçit vermeyip Valencia'yı devirmeleri takımdaki moralleri yükseltti. Emery; "Sivasspor'a saygı duyarak oynamalıyız. Heyecanlı ve hırslıyız..." dedi.

Süper Lig'de yeni sezona 4 maçta 7 puanlık bir giriş yapan Sivasspor, Avrupa arenasında bu yıl ilk kez sahneye çıkacak. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt ile koronavirüs karantinasındaki Casimir Ninga deplasman kafilesinde yer almadı. TD Rıza Çalımbay'ın hücum kanatlarında Yasin Öztekin ve Max Gradel'e görev vermesi, en ileride ise Mustapha Yatabare ile maça başlaması bekleniyor. Olarenwaju Kayode gizli silah olacak. Çalımbay; "Gruptaki en zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar hiçbir zaman belli olmaz..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- UEFA Avrupa Ligi'nin bugünkü formatına geçtiği 2009'dan bu yana en fazla maça çıkan takım Villarreal! (74 maç)

- Villarreal'in son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk kez boy gösterecek. Kupa 2'nin güncel formatına geçtiği 2009'dan bu yana grup aşamasındaki ilk maçına deplasmanda çıkan 2 Türk takımı da sahadan galip ayrılmıştı. (Galatasaray & Trabzonspor)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Villarreal Kazanır" oldu! %35'lik kesim Yiğidolar'ın İspanya'dan eli boş döneceğini düşünüyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

UEFA Avrupa Ligi gruplarına Sivasspor zor bir deplasmanda, formda bir rakiple karşılaşarak başlayacak. Villarreal, Unai Emery yönetiminde sezona gerçekten flaş bir başlangıç yaptı. La Liga’da geride kalan 6 haftada 11 puan topladılar ve ikinci sıradalar. Bir tek Barcelona karşısında Nou Camp’ta kaybettiler. Temsilcimizin kadro yapısı, ligde sergilediği performans ile bu gruptan çıkma şansı olduğuna inanıyorum. Ancak Villarreal, bu grubu lider olarak tamamlar ve ikincilik yarışı 3 takım arasında geçer. Ben bu maçta İspanyol temsilcisinin en az 2 gol bularak galibiyete uzanacağı kanaatindeyim. Risk almak isteyenler MS1 VE 2.5 üst tercihini de değerlendirebilir.