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04.01.2021 - 07:00 |

Vincent Aboubakar, annesinin cenazesinde büyük üzüntü yaşadı

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, annesinin cenazesinde büyük üzüntü yaşadı.

Vincent Aboubakar, annesinin cenazesinde büyük üzüntü yaşadı
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Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Vincent Aboubakar, annesinin cenazesinde büyük üzüntü yaşadı

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