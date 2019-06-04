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04.06.2019 - 02:30 |

Visca ateş pahası

Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu ileri sürülen Bosna Hersekli yıldız adeta el yakıyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig’in en iyi oyuncularından Edin Visca için en az 8 milyon euro bonservis isterken, siyah-beyazlılar adım atamıyor.

Visca ateş pahası
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Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine 3 yıllığına Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş’ın, Medipol Başakşehir’in yıldızı Edin Visca’yı kadrosuna katmak istediği iddiaları gündemden düşmüyor.

Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki Visca’ya karşılık gözden çıkardığı birçok oyuncusunu takasta kullanmak istediği ileri sürülürken, Abdullah Avcı’nın da eski yıldızını mutlaka kadrosunda görmeyi arzuladığı ifade ediliyor.

Avcı ile yollarını ayırmasına rağmen önümüzdeki sezon da şampiyonluk yarışının içinde olmayı hedefleyen Medipol Başakşehir’in, Visca’yı elden çıkarmayı düşünmediği belirlendi. Turuncu-lacivertli yönetimin her sezon ortaya koyduğu istikrar ve başarıyla haklı alkışları toplayan yetenekli futbolcuyu takımda tutmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Epureanu 6 ay yok

Medipol Başakşehir’in astronomik bir teklif gelmediği sürece Visca’yı bırakmayacağı da aktarıldı. Resmi teklif gelmesi halinde başarılı oyuncu için talep edilecek bonservis bedelinin en az 8 milyon euro olacağı vurgulandı.

Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu ileri sürülen bir başka Medipol Başakşehirli oyuncu Alexandru Epureanu’nun ise uzun süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sol dizindeki enfeksiyon nedeniyle operasyon geçiren ve son olarak 3 Mart’ta forma giyebilen Moldovalı stoperin yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönebileceği ifade edildi. Beşiktaş’ın, tedavisine devam edilen deneyimli oyuncunun transferini düşünmediği kaydedildi.

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