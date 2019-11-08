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08.11.2019 - 02:28 | | Skorer

Visca: ''Başakşehir ve Türkiye için kazandık"

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i deplasmanda 3-0 yenerek liderliğe yükselen Başakşehir'de gecenin golcülerinden  Edin Visca açıklamalarda bulundu.

Visca: ''Başakşehir ve Türkiye için kazandık"
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'de Edin Visca Türkçe açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Boşnak yıldız, ''Başakşehir ve Türkiye için kazandık. Soyunma odasında ilk yarı hiçbir şey yapmadığımızı ve gol bulmamız halinde bu maçı 3-0 kazanacağımızı söyledim. Avrupa'nın bizim Süper Lig'den bir farkı yok, ben her maçta %100'ümü vermek istiyorum.'' dedi.

Visca: Başakşehir ve Türkiye için kazandık

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