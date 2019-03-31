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31.03.2019 - 02:30 |

Visca peşinden koşturuyor

Almanya, İspanya ve Arap dünyasından talipleri olduğu belirtilen Edin Visca'ya Fenerbahçe’nin de yakından takip ettiği iddia edildi.

Visca peşinden koşturuyor
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ONUR DİNÇER

Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Edin Visca, transferin yıldızı oldu. Süper Lig’in lideri olan takımının başarısında en önemli pay sahiplerindenbir tanesi olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, transferin de en gözde isimlerinden bir tanesi haline geldi.

Boşnak basınındaki haberlere göre futbolcuyu farklı ülkelerden bir çok kulüp bünyesine katmaya hazırlanıyor. Almanya, İspanya ve Arap dünyasından talipleri olduğu belirtilen futbolcuyu, Fenerbahçe’nin de yakından takip ettiğine dikkat çekildi. Yıldızını her geçen parlatan Edin Visca, milli arayı da iyi geçirdi. Bosna Hersek’in Ermenistan’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golün asistini yapan oyuncu, Yunanistan ile 2-2 tamamlanan karşılaşmada da ilk golü atan isim olmuştu.

Bu maçın ardından Yunan basın mensuplarının kendisine büyük bir ilgi gösterdiği Visca’nın, isteklerini kıramayarak Yunan gazetecilere formasını hediye ettiği ortaya çıktı.

Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla ligde 10 gol-12 asistle oynarken, Türkiye Kupası’nda ise 1 gol kaydetti. Toplam 2650 dakika sahada kalan futbolcu, turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi olarak skor yükünü sırtlandı.

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